Gorzów. Ukraińcy na sali rozpraw. Mieli brać udział w bójce

O tej bójce było głośno kilka miesięcy temu. I to nie tylko, że Ukraińcy starli się w niej z Polakami. Nie tylko również, że doszło do niej w Wielkanoc przed sklepem z alkoholem przy ul. Sikorskiego w Gorzowie. W trakcie bójki zraniony został 41-letni Florian S., który trzy dni później zmarł. Miał krwiak podtwardówkowy.

Oleksandr wraz z pozostałą dwójką mieszkał przy ul. Garbary. To rzut kamieniem od sklepu. Ukrainiec wrócił więc do domu i powiedział, że został pobity.

- Poszedłem do sklepu wyjaśnić sytuację, za co go pobili – mówił z kolei Jurij, brat Oleksandra. – Koło sklepu było dużo osób. Głośno zapytałem: Kto pobił mego brata? Wtedy wyszły na mnie cztery osoby. Były agresywne. Ja musiałem uderzyć jednego, bo on szedł na mnie. Nóż miałem w ręce, ale zamknięty. Celowałem pięścią z zaciśniętym nożem. To, że uderzyłem nożem, dowiedziałem się po kilku miesiącach. Zaskoczony byłem, że znaleziono ślady krwi. Oprócz tej jednej osoby ja nikogo nie pobiłem – mówił Jurij. Gdy mężczyźni wrócili spod sklepu do domu, zostali zatrzymani przez policję.