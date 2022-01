Gorzów. Ulica za 60 mln zł trochę się nam już "posypała". Sikorskiego do poprawki

Na „sypiące” się skrzyżowanie Sikorskiego i Wełnianego Rynku zwróciliśmy uwagę we wtorek przed południem. Wracaliśmy właśnie z konferencji prasowej o WOŚP (więcej TUTAJ ). Odbywała się w urzędzie miasta, który jest przy ul. Sikorskiego 4.

Natychmiast podeszliśmy w miejsce, z którego dobiegały odgłosy. W oczy rzuciło nam się, że brzegi kilku płyt są już nadkruszone, a kilka metrów dalej cztery sąsiadujące ze sobą płyty wyraźnie nie przylegają do podłoża. Niektóre z nich nieznacznie się zapadają, a inne... wystają pod ponad powierzchnię całej ulicy.

Gdy byliśmy na wysokości Starego Domu Towarowego, ulicą w kierunku Wełnianego Rynku jechał samochód. Kiedy auto zbliżyło się do skrzyżowania, wyraźnie słychać było charakterystyczny odgłos płyt, które ruszają się pod kołami pojazdu.

Droga ma jedynie dwa lata

To wszystko na ul. Sikorskiego, natomiast tuż po skręcie w Wełniany Rynek sytuacja jest jeszcze gorsza. Płyty wprost „pływają” niemal na całej szerokości ulicy. Na oko do wymiany i poprawienia jest co najmniej kilkadziesiąt z nich. Spora część płyt jest już nadkruszona.