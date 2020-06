Gorzów. Uratujemy razem serduszko malutkiej Oli?

Liczy się każda złotówka

- Będziemy robić licytacje czego tylko się da. Mamy vouchery do restauracji, na kolację, na zakup burgerów. Będziemy licytować biżuterię, zabawki, buty. Zrobimy wszystko, by uzbierać jak najwięcej pieniędzy. By uratować dziewczynkę, liczy się każda złotówka – mówi Ilona Sobczyk, która sama jest mamą prawie 1,5-rocznej Jaśminy. Poza licytacjami – o ile będzie to możliwe ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem - planuje zorganizować niewielki festyn, z którego dochód w całości byłby przeznaczony na operację małej Oli.

To jeszcze nie wszystko. 29 czerwca pani Ilona ma urodziny. Znajomym, którzy chcieliby przyjść do niej z kwiatami czy bombonierkami już zasugerowała, by zamiast tego pieniądze przekazywali na operację dziewczynki.