Gorzów uruchamia drugi punkt noclegowy dla uchodźców. Pomieści 250 osób Magdalena Marszałek

W Gorzowie powstał kolejny punkt noclegowy dla uchodźców. I LO w Gorzowie Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Nowy punkt, w którym doraźnie kwaterowani będą uchodźcy przybywający do miasta, to sala gimnastyczna w I Liceum Ogólnokształcącym. Przygotowywana jest tam baza do przyjęcia 250 osób. Wcześniej z myślą o uciekających przed wojną Ukraińcach zagospodarowano halę sportową przy ulicy Słowiańskiej w Gorzowie.