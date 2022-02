Gorzów. W autobusach nie ma "ciepłego guzika" i znów są strefy bezpieczeństwa

Nie wejdziesz przednimi drzwiami

W trosce o zdrowie pasażerów oraz pracowników Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie wraca do stosowanych już wcześniej rozwiązań. Od początku lutego specjalnie odgrodzona i zabezpieczona została przestrzeń wokół kierowców w autobusach. Dla pasażerów oznacza to, że nie mogą wejść do środka pojazdu przednimi drzwiami.

Chcemy, aby pasażerowie, ale też kierowcy czuli się bezpieczniej, dlatego zdecydowaliśmy się na ponowne wprowadzenie w autobusach tak zwanych stref buforowych. Ich wydzielenie w rejonie kabiny kierowcy będzie skutkować brakiem możliwości wsiadania i wysiadania przednimi drzwiami. Przepraszamy za ewentualne niedogodności i prosimy o korzystanie z pozostałych drzwi - mówi Marcin Pejski, rzecznik prasowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie.

Strefy ochronne są oznaczone żółto-czarną taśmą i obejmują stanowisko kierowcy oraz pierwsze drzwi pojazdu. Zostały wyznaczone w taki sposób, aby wszystkie miejsca siedzące były do dyspozycji pasażerów. Ich ponowne wprowadzenie oznacza też wstrzymanie sprzedaży biletów przez kierowców. Bilety wciąż można kupić w biletomatach mobilnych znajdujących się w pojazdach i punktach handlowych oraz poprzez aplikacje na telefony komórkowe.