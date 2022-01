Gorzów. W ciągu doby podwoiła się liczba zakażonych w szpitalu!

- W szpitalu jest teraz 121 osób z potwierdzonym koronawirusem - poinformował w środowy poranek 19 stycznia Robert Surowiec, wiceprezes szpitala w Gorzowie. To wzrost aż o 108 proc. zaledwie w ciągu doby! Jeszcze we wtorek było bowiem „tylko” 58 pacjentów z potwierdzonym zakażeniem.

Skąd tak nagły wzrost liczby zakażeń? W szpitalu pojawiło się bowiem ognisko zakażeń. Miało to miejsce na jednym z oddziałów psychiatrycznych.