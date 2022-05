Gorzów. W niedzielę będzie piknik. Tak Ukraińcy podziękują za pomoc

- My wszyscy Ukraińcy chcemy podziękować gorzowianom i tym wszystkim, którzy nas wspierali i wspierają. Chcemy podziękować za to, że nie zostawiliście nas w ciężkich czasach - mówi nam Viktoria Kornienko, która prowadzi restaurację przy ul. Chrobrego. W najbliższą niedzielę na odświeżonym boisku futbolistów amerykańskich w Małyszynie (dokładny adres to ul. Małyszyńska 9) wraz z klubem Grizzlies organizuje ona Majowy Piknik Rodzinny.