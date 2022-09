Gorzów. W sobotę ostatnia szansa, by dostać kwiaty. Za darmo!

- Kwiatów, podobnie jak poprzednim razem, będzie tysiąc. Będzie można je otrzymać za darmo - mówił nam w czwartek 8 września Piotr Rybok. To mieszkaniec Manhattanu, który wraz z sąsiadami wpadł na pomysł akcji „Gorzów dla pszczół - kwiaty dla pasażerów”. Chodzi w niej o to, by porozdawać gorzowianom rośliny, które pozwalają przetrwać pszczołom.