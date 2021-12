Gorzów. W Spichlerzu powstał... szpital dla zabytków. To nowa pracownia konserwatorska Magdalena Marszałek

Aparaty, statywy, lampy fotograficzne, mikroskop z kamerą do badań stratygrafii oraz parownica do oczyszczania powierzchni obiektów. To tylko niektóre z narzędzi oraz urządzeń, w które wyposażona została nowa pracownia konserwacji i restauracji w gorzowskim Spichlerzu. Nowoczesny sprzęt za kilkadziesiąt tysięcy złotych pozwoli odkrywać kolejne tajemnice dzieł sztuki i dbać o to, aby pozostały jak najdłużej w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń.