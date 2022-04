Gorzów. W szpitalu będzie i oddział, i poradnia kardiochirurgiczna. Ale bez kontraktu z NFZ

- Od początku maja chcemy ruszyć z poradnią, bo to jest pierwszy etap, by przygotować pacjentów do planowej operacji kardiochirurgicznej. Udamy się do lekarzy rodzinnych z informacją, że pacjenci mogą być wysyłani do nas - mówił w poniedziałek 25 kwietnia doktor Seweryn Grudniewicz, kardiochirurg.

Szpital poinformował o poradni przy okazji spotkania z lubuskimi parlamentarzystami. Lecznica chce, by pomogli oni doprowadzić do tego, by oddział kardiochirurgii, który ma być otwarty od czerwca, mógł dostać kontrakt z NFZ. Z braku kontraktu, szpital będzie finansował oddział i poradnię z własnych pieniędzy. Ma na to pójść 10 mln zł rocznie.

- Będziemy to robili tak długo jak to możliwe - mówił prezes szpitala Jerzy Ostrouch. - Otrzymaliśmy dane od jednej z kancelarii prawnych, która w trybie dostępu do informacji publicznej dostała analizy wykonane na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pokazują one bardzo drastyczny stan, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dotyczące kardiochirurgii - dodawał Ostrouch.

- Liczba procedur kardiochirurgicznych na 100 tys. mieszkańców w naszym województwie jest ponad o połowę mniejsza niż średnia krajowa. To około 30 procedur. To wskaźnik dramatyczny - dodawał doktor Grudniewicz.