Gorzów. W wodociągach chcą podwyżek. Czy podrożeją woda i ścieki?

W gorzowskich wodociągach pracuje około 260 osób. Średnia płaca w zeszłym roku wynosiła tu 5250 zł brutto (w tym roku ma to by 5570 zł). Od nowego roku 31 osób z załogi - to fachowcy, których spółka nie chciała stracić - dostało podwyżki. Od 164 do 800 zł.