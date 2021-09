Gorzów: Wiktoria została zamordowana w Niemczech. Rodzina zbiera pieniądze na pochówek 16-latki w rodzinnym mieście

Wiktoria miała 16 lat. Była pogodną o radosną nastolatką. Trzy lata temu wraz z rodziną przeprowadziła się z rodzinnego Gorzowa do Lichtenbergu w Niemczech, gdzie uczęszczała też do liceum. Nikt nie mógł przypuszczać, że we wtorek 15 września, gdy Wiktoria wyjdzie na spotkanie ze swoją koleżanką, już nigdy z niego nie wróci...