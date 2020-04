Gorzów Wlkp. Pogoda na długi majowy weekend 2020. Sprawdź, co warto zaplanować!

Majówka 2020 wypada niefortunnie podczas weekendu, a zacznie się od piątku 1 maja, czyli Święta Pracy. Wszystko wskazuje na to, że pogoda nie będzie nas rozpieszczać i nie będziemy mogli cieszyć się słonecznymi dniami. Temperatura ma się wahać w granicach 14 - 17 stopni. Już od czwartku można się spodziewać przelotnego deszczu. A 1 maja, w piątek, w Gorzowie szykuje się nie tylko deszcz ale też burza z gwałtowną ulewą. Burzy możemy spodziewać się ok. 13.00. W piątek w ciągu dnia temperatura nie przekroczy 14 stopni ciepła. W nocy ma być około 7 stopni.

Pogoda Gorzowie na majówkę już nie raz nas zaskakiwała. Zdarzały się lata, kiedy maj rozpoczynał się deszczowo, a nawet ze śniegiem. Podobnie było z temperaturą. Weekend majowy w ostatnich latach to bardzo wysokie temperatury pomieszane z niskimi, kiedy lepiej było się nie rozstawać z kurtką i szalikiem. Jaka czeka nas prognoza pogody w Gorzowie?

Synoptycy na tę chwilę przewidują opady na cały majowy weekend . W sobotę, 2 maja, jednak możemy liczyć na przejaśnienia i 16 stopni Celsjusza. W nocy ma być już tylko 6 stopni na plusie. Deszczu można się spodziewać jeszcze rano. Ale około 11.00 ma się już lekko wychylić się słońce. Więc będzie to czas na spacery. W niedzielę, 3 maja, temperatura w Gorzowie według meteorologów również nie przekroczy 16 stopni Celsjusza. Jednak będzie więcej przejaśnień. A deszcz może się pojawić rano oraz w nocy.

Przeczytaj też: **Atrakcje turystyczne Gorzów Wielkopolski. Jakie atrakcje warto zobaczyć? **

W taką pogodę w Gorzowie można spacerować

Choć pogoda w Gorzowie na długi weekend nas nie będzie rozpuszczać, to i tak można powiedzieć, że nie będzie najgorsza. Bo choć nie będzie upału, to można zaplanować wyjście na spacer i naładowanie baterii. Przypominamy, że na spacerze obowiązkowo trzeba nosić maseczki. Chyba że wybierzemy się do lasu, z dala od często uczęszczanych miejsc. Osoby, które mają ogródek bądź działkę mogą zaplanować grilla.