Gorzów. Wniosków do budżetu obywatelskiego mniej, ale ciekawych pomysłów nie brakuje

Najwięcej wpłynęło pod koniec

W czwartek, 10 lutego, dokładnie o północy zakończyło się przyjmowanie wniosków do kolejnej edycji gorzowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy na zgłaszanie swoich pomysłów mieli w sumie miesiąc. By powalczyć o postawienie ławeczki przed blokiem czy placu zabaw na osiedlu wystarczyło zebranie 20 podpisów. Na finiszu była spora niepewność, bo choć dotąd inicjatywa cieszyła się sporym zainteresowaniem gorzowian, to jeszcze na początku ubiegłego tygodnia, czyli zaledwie kilka dni przez zakończeniem naboru wniosków, tych złożonych było zaledwie kilkadziesiąt.

Rzeczywiście przebiegało to nieco wolniej niż zazwyczaj, ale taki prawdziwy boom był w ciągu trzech ostatnich dni, kiedy spłynęło ponad 100 wniosków. W sumie w puli jest ich 140 - mówi Klaudia Jodłowska z Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji UM w Gorzowie.

Przeczytaj również: Gorzów. Startuje Budżet Obywatelski. To musisz o nim wiedzieć!