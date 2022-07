Gorzów wspomina rocznicę „krwawej niedzieli” na Wołyniu

- Ten dzień jest bardzo istotny, choć jest trochę w innym czasie obchodzony, bo w kontekście wydarzeń zbrodniczego napadu Rosji na Ukrainę - mówił w poniedziałek 11 lipca wojewoda Władysław Dajczak przed pomnikiem Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej, który stoi w parku Siemiradzkiego. - Pamiętamy o tamtym dramatycznym czasie, ale też ten czas jest wielkim ostrzeżeniem. Wielkim ostrzeżeniem przed ideologią, która każe i mówi ludziom, że jeśli ktoś należy do innego narodu, to może być pozbawiony człowieczeństwa. To się wpisuje w wydarzenia, które mamy teraz, kiedy słyszymy od Putina, od Rosjan, że Ukraińcy nie mają prawa do tego, aby być narodem, aby być właściwie ludźmi. To jest dobry moment do pojednania i uznania tej prawdy, bo tylko w prawdzie możemy budować nasze wzajemne relacje - mówił W. Dajczak.