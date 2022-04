Gorzów wspominał Ofiary Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości odbyły się przy Krzyżu Ofiar Katynia

- „Nieraz bywa tak, że stając w obliczu prawd brakuje nam słów”. To myśl naszego wielkiego rodaka - św. Jana Pawła II. Myślę, że ona doskonale pasuje do tej sytuacji dzisiejszej i tych corocznych, gdy oddajemy hołd wszystkim pomordowanym w zbrodni katyńskiej. Pytamy wtedy, dlaczego był Katyń, dlaczego była Twera, dlaczego był Chersoń, dlaczego był Mińsk, Kijów, Charków. Pytamy: dlaczego było te 21 768 śmierci? Dlaczego pomordowanych tylu naszych rodaków - przedstawicieli wojska, policji, cywilów, duchowieństwa różnych wyznań. Dlaczego pomordowani bez wyroków? Dlaczego pomordowani bez wyroków? Dlaczego z naruszeniem prawa, konwencji cywilizowanego świata? Myślę, że doskonałą odpowiedź dają słowa niewygłoszonego w Katyniu 2010 roku przemówienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który chciał powiedzieć wtedy, że „Katyń zawsze będzie ostrzegał i przypominał, że jeśli są systemy totalitarne, których zamiarem jest imperializm i szowinizm, to zawsze może dojść do zniewolenia, do niszczenia ludzi i narodów” - mówił w środę 6 kwietnia wojewoda Władysław Dajczak. Tuż przed południem na gorzowskim cmentarzu brał udział w uroczystościach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W kalendarzu jest on 13 kwietnia. W Gorzowie obchodzony był już tydzień wcześniej.