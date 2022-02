Gorzów wspominał pierwszą wywózkę na Syberię. Była 82 lata temu

- To jest ważny dzień. Z 9 na 10 lutego 1940 r., po wcześniejszej agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r., NKWD rozpoczęło bardzo brutalny grupowy terror wobec Polaków. Były to wywózki w głąb Rosji do sowieckich łagrów. 140 tys. Polaków zostało wywiezionych w tych pierwszych wywózkach. Wielu zmarło po drodze, wielu zostało zagłodzonych. Wielu tych, którzy nie chcieli się podporządkować, zostało zamordowanych. Dzisiejszy dzień jest hołdem dla naszych rodaków, którzy zapłacili najwyższą cenę za to, że nie zgadzali się na sowietyzację, na to, żeby być pozbawionym polskości, żeby się wyrzec polskiej tradycji - mówił w czwartkowe wczesne popołudnie 10 lutego wojewoda Władysław Dajczak. Na cmentarzu przy ul. Żwirowej w Gorzowie brał udział w obchodach 82. rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków na Syberię.