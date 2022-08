Gorzów wspominał wybuch Powstania Warszawskiego. Tak wyglądały uroczystości rocznicowe

Gorzowskie uroczystości zorganizowane były przez służby wojewody. Wzięło w nich udział także wielu mieszkańców.

- Powstanie było nie tylko jedną z największych bitew II wojny światowej, ale miało też swój ogromny sens. Polacy rozumieli, że to nie jest bitwa o miasto. To była bitwa o Polskę. To była jeszcze jedna próba obrony niepodległości. Chociaż militarnie skończyła się klęską, to została zachowana ta polska tradycja walki o wolną Polskę. Ta pamięć o wolnej Polsce trwała zniewoleniu komunistycznym. Z tego też zrodził się wielki ruch Solidarność i później Polska odzyskała swoją niepodległość. Dzisiaj chcemy oddać hołd tym wszystkim żołnierzom podziemia, którzy walczyli i oddali życie - mówił wojewoda Władysław Dajczak.