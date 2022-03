Gorzów wspominał Żołnierzy Wyklętych, pamiętając o Ukrainie

- Wspólnym mianownikiem jest bezgraniczne oddanie sprawie ojczyzny, miłości do ojczyzny, do wspólnoty, jaką jest naród. To widzimy w dramacie, który rozgrywa się na ziemi ukraińskiej, jak wielkie przywiązanie, jak wielkie oddanie dla spraw ojczyzny pokazuje naród ukraiński. I odnosimy to do dzisiejszego święta - mówił we wtorek wojewoda Władysław Dajczak. Przed południem złożył kwiaty pod pomnikiem Witolda Pileckiego, który stoi przy gorzowskiej łaźni.