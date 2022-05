Gorzów wyludnia się w ekspresowym tempie. W 2067 roku nie będzie w mieście nikogo?

W dwa lata ubyło 5 tys. gorzowian!

Przypominacie sobie, że dwa i pół roku temu zamykana była nowa kapsuła czasu, która później trafiła na katedralną wieżę? W liście do przyszłych pokoleń, który trafił do tej kapsuły miejscy urzędnicy napisali, że 20 listopada 2019 w Gorzowie było zameldowanych 118 401 osób. Jeśli więc zestawimy to z liczbą 113 002 mieszkańców, gołym okiem widać więc, że w ciągu 25 miesięcy (między listopadem 2019 a grudniem 2021) ubyło z miasta aż 5,4 tys. osób, To ponad 200 miesięcznie!