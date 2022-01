Gorzów z największą liczbą zakażeń w Lubuskiem |8 STYCZNIA

W sobotę 8 stycznia w Lubuskiem potwierdzono 267 nowych przypadków koronawirusa. To liczba mniejsza od tej sprzed tygodnia (w Nowy Rok było 316 infekcji). Wskaźnik zakażeń w regionie spadł więc do poziomu 27,01 os. na 100 tys. mieszkańców. To najniższa średnia od momentu opadania czwartej fali, który zaczął się po 12 grudnia, gdy wskaźnik wynosił 71,12. W całej Polsce potwierdzono 10 900 zakażeń. Poinformowano też o 292 zgonach związanych z COVID-19. Jedenaście z nich było w Lubuskiem. Zmarły cztery osoby z powiatu żarskiego, dwie osoby z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, dwie ze świebodzińskiego, jedna osoba z powiatu gorzowskiego, jedna z powiatu nowosolskiego i jedna z sulęcińskiego. A jak wygląda sytuacja w lubuskich szpitalach? Hospitalizowanych jest 536 zakażonych koronawirusem (wzrost o dwie osoby), z których 37 jest podłączonych do respiratora (spadek o trzy). Aktualne dane pandemiczne dla każdego z lubuskich powiatów prezentujemy na kolejnych stronach. Czytaj również: Omikron nas zaleje. Będziemy musieli leczyć się w domach?

Pixabay