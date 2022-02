Gorzów z pomocą dla Ukrainy. Rusza punkt zbiórki darów. Co jest potrzebne?

Punkt zbiórki darów zostanie uruchomiony przy ulicy Traugutta 6. Będzie się znajdował na pierwszym piętrze pawilonu w miejscu, gdzie kiedyś działał między innymi bar Muszelka.

Miejsce już jest, ale teraz trzeba jeszcze odpowiednio je przygotować. Dlatego punt na dobre zacznie działać od najbliższego poniedziałku.

Tu każdy gorzowianin będzie mógł przynosić wszystko to, co może się przydać Ukraińcom. Ze swojej strony zapewniamy magazyn na zebrane dary, a nasi wolontariusze oferują pomoc w ich sortowaniu i pakowaniu. Później przygotujemy to wszystko do transportu - mówi Jarosław Marciniak.