Gorzów zakwitnie na początku maja. Posadzą 9 tysięcy kwiatów i roślin

Znamy już szczegóły dotyczące sezonowej zieleni w mieście. Magistrat ogłosił bowiem przetarg na usługę nasadzenia i pielęgnacji roślin.

Jakie kwiaty posadzą wiosną w Gorzowie?

Urzędnicy chcą przeprowadzić swa nasadzenia – wiosenne i jesienne. Pierwsze z nich ma się rozpocząć tuż po majówce i być podzielone na trzy etapy. Najszybciej, bo do 12 maja wypełnione kwiatami mają zostać m.in. donice koło urzędu, na Starym Rynku, przy Rolniku czy wzdłuż całej ulicy Sikorskiego. Nie później niż do końca maja kwiaty mają zostać posadzone m.in. przy Białym Kościółku, na Hawelańskiej czy Wełnianym Rynku, a najpóźniej do 13 czerwca ukwiecony ma zostać m.in. plac Grunwaldzki czy okolice Urzędu Stanu Cywilnego. Jeśli chodzi o nasadzenia jesienne, to tu chodzi jedynie o ul. Strzelecką.