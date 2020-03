Gorzów zamyka urząd miasta dla interesantów. Kogo obsłużą urzędnicy?

Jak się skontaktować? - Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami urzędu – piszą nam w mailu urzędnicy. Jak zatem skontaktować się z urzędnikami? Telefon: 95 735 55 00. Mail: kancelaria@um.gorzow.pl. Będzie można składać także wnioski papierowe. Możliwe to będzie w specjalnie przygotowanej urnie, która zostanie ustawiona tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu.

A co z USC?

W Urzędzie Stanu Cywilnego od poniedziałku 16 marca mieszkańcy przyjmowani będą tylko w sprawach dotyczących rejestracji aktów zgonu (wpuszczane będą osoby z kartą zgonu) oraz rejestracji noworodków urodzonych w szpitalu w Gorzowie.

Urzędnicy zachęcają do korzystania z możliwości rejestracji dzieci przez platformę EPUAP lub przez stronę obywatel.gov Apelują również, by w celu rejestracji aktu zgonu obecna była tylko jedna osoba, a nie całe rodziny.

Telefony do USC? Sprawy różne: 95 7355 826, rejestracja zgonów: 95 7355 824 (rejestracja zgonów), rejestracja urodzenia: 95 7355 825. Mail: USC@um.gorzow.pl.

Jak pracuje wydział komunikacji?

Do wydziału komunikacji przy ul. Myśliborskiej 34 wpuszczane będą tylko (podkreślmy: tylko!) osoby, które zarezerwowały wizytę na konkretny dzień i godzinę. Wizytę zarezerwować można telefonicznie (95 735 57 24) lub mailowo (www.eurzad.gorzow.pl). W dniu wizyty należy odebrać bilet w biletomacie najwcześniej na 5 minut przed zarezerwowaną wizytą.