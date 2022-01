Gorzów. Zimowy Narodowy już na Słowiance. Będzie tylko do środy

Co to jest Zimowy Narodowy? To atrakcje, które w czasie ferii były na Stadionie Narodowym w Warszawie. W związku z pandemią obiekt jest jednak wykorzystywany na tymczasowy szpital, a Zimowy Narodowy wyruszył w trasę. W tym roku odwiedza on dziesięć miast, a jednym z nich jest Gorzów.

W programie wydarzenia zaplanowane zostały trzy cykle tematyczne. To poranki dla dzieci, podczas których maluchy uczą się jazdy na łyżwach poprzez zabawę. Są też treningi dla młodzieży. A dla tych, którzy potrafią jeździć, jest Disco Lodowisko.

Jazdy na łyżwach można uczyć się pod okiem byłych łyżwiarek.

Atrakcje w ramach Zimowego Narodowego odbywają się na lodowisku gorzowskiej Słowianki od 10.00 do 17.00.

