Gorzów zmienia rozkłady jazdy. Jak będziemy jeździli na cmentarz?

Jak już informowaliśmy w tekście Rozkłady jazdy MZK idą do zmiany. Będzie rewolucja? Oto szczegóły! , od maja zmienić się mają rozkłady jazdy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji. Jedną z ważniejszych innowacji ma być zmiana trasy linii 111, która dziś łączy Zawarcie z cmentarzem, a wybrane kursy jeżdżą także do Chwalęcic.

Jak będzie jeździć linia 111?

Zmiana polega na tym, że pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Matejki a ul. Żwirową autobus nie pojedzie już przez ul. Kosynierów Gdyńskich, a ulice: Matejki, Fredry i Słowiańską. To spowoduje, że Zawarcie, centrum i część os. Staszica będą skomunikowane ze Słowianką (trzeba będzie wysiąść na przystanku „Długosza”. Przejazd na cmentarz wydłuży się jednak o pięć minut.

Oprócz tego linia 111 będzie miała mniej kursów. W dni robocze było ich łącznie 29, a od maja będzie ich 27, w soboty liczba kursów zmniejszy się z 26 do 22, a w niedzielę z 24 do 22 kursów. Liczba kursów wydłużonych do Chwalęcic w każdy dzień pozostanie taka sama.