Gorzów znów chce organizować Grand Prix. Ile trzeba zapłacić za prawa do imprezy? Co możemy dostać w zamian?

„Wyraża się zgodę na zaciągniecie zobowiązania w kwocie 10.242.916,05 zł na sfinansowanie organizacji i nabycia praw do Grand Prix - cztery turnieje Grand Prix na żużlu w latach 2022-2025”. Tak brzmi zapis w projekcie uchwały, nad którym w środę 29 września debatować mają gorzowscy radni. Gorzów chce bowiem, aby stadion im. Edwarda Jancarza ponownie był areną zmagań w cyklu, który wyłania indywidualnego mistrza świata na żużlu. Wcześniej, w latach 2011-2018, w Gorzowie odbyło się osiem jednodniowych rund Grand Prix. Z kolei w zeszłym roku - gdy przez pandemię żużlowy kalendarz został wywrócony do góry nogami - dwa turnieje odbyły się dzień po dniu.

Co w zamian za miliony?

W kończącym się sezonie żużlowym za organizację cyklu Grand Prix odpowiada jeszcze brytyjska firma BSI. Od przyszłego roku promotorem ma być należący do amerykańskiego Discovery Eurosport Events. I to właśnie z nowym właścicielem praw do cyklu rozmawiają władze Gorzowa.

Zgodnie z ustaleniami, jeśli umowa zostanie podpisana, w przyszłym roku miasto miałoby zapłacić 2.363.057,55 zł, a w latach 2023-2025 co roku po 2.626619,50 zł. Co za te pieniądze oferują Amerykanie?