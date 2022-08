Gorzów znów zarobił na sprzedaży nieruchomości. Sprzedał kolejną działkę przy Miłej

Ubiegły rok był dla miasta rekordowy

Pod względem sprzedaży miejskich nieruchomości rekordowy dla miasta był ubiegły rok. Do budżetu Gorzowa trafiło wówczas blisko dwadzieścia milionów złotych. To o pięć milionów więcej niż rok wcześniej. Ponad sześć milionów złotych miasto zarobiło między innymi we wrześniu na sprzedaży działek usługowo-handlowo-produkcyjnych usytuowanych przy ulicach Niemcewicza, Pankiewicza, Myśliborskiej i Spiżowej.

