Gorzów. Zostań miejskim ogrodnikiem. Działkę możesz mieć... przed blokiem

Aby cieszyć się własnymi warzywami, owocami czy ziołami wcale nie trzeba mieć działki. Grządki można mieć... przed blokiem. Wystarczy tylko zebrać grupę sąsiadów i stworzyć projekt. A później wspólnie plewić i podlewać. Do zakładania takich społecznych ogrodów zachęca mieszkańców gorzowski magistrat.

Zielone miejsce spotkań Ogrody społeczne zyskują coraz większą popularność na całym świecie. To przestrzeń współtworzona przez mieszkańców - miejsce upraw, ale też relaksu i spotkań w otoczeniu roślin. W prace ogrodnicze może zaangażować się każdy, a odwiedzający ogród goście przestrzegają wspólnie ustalonych zasad. Trend jest coraz bardziej widoczny również w polskich miastach. Takie zielone enklawy powstały już między innymi w Krakowie i Warszawie. Są też w Gorzowie. A niebawem będą kolejne. Przeczytaj również: W Gorzowie powstał pierwszy park kieszonkowy. To będzie oaza zieleni pomiędzy blokami Wespół w zespół Aby wziąć udział w konkursie należy znaleźć co najmniej pięć osób zainteresowanych założeniem takiego społecznego ogrodu. Może to być na przykład grupa przyjaciół lub sąsiadów. Kiedy już uda się skrzyknąć chętnych, wówczas trzeba przenieść pomysł na papier i stworzyć projekt. Tu wystarczy jedynie odręczny rysunek, do którego trzeba dołączyć listę roślin, które chcemy zasadzić. Czy będzie to ogród kwiatowy, ozdobny, warzywny, czy rekreacyjny? O tym jaki charakter będzie miał taki zielony zakątek decydują sami mieszkańcy.

Ważne jest miejsce Ogródki mogą mieć wielkość od 50 do nawet 200 metrów kwadratowych. Powinny być zlokalizowane w pobliżu bloku lub kamienicy - może to być na przykład podwórko albo niezagospodarowany plac czy skwer. Co ważne - jeśli teren należy do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni - wówczas będzie nam potrzebna zgody zarządcy na stworzenie takiego ogrodu społecznego.

Dostaną pakiet na start Autorzy najciekawszego pomysłu dostaną od miasta specjalny pakiet startowy. Będą to materiały potrzebne do stworzenia ogrodu społecznego o łącznej kwocie nieprzekraczającej 5 tysięcy złotych. W takim ogrodniczym pakiecie mogą się znaleźć między innymi zestawy drobnych narzędzi, nasiona i cebulki wybranych roślin oraz elementy małej architektury. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 21 marca. Można to zrobić mailowo, za pośrednictwem poczty lub osobiście. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stornie internetowej miasta. Zobacz też: Gorzów. Mieszkańcy zabrali głos w sprawie miejskiej zieleni

