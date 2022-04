Gorzów. Żużlowa Grand Prix i promocja będą dla miasta o 1 mln zł tańsze

Imprezę, którą początkowo miało zorganizować miasto, ostatecznie zrobi Stal Gorzów. Z miejskiej kasy nie pójdzie na to 2,36 mln zł, jak zakładały pierwotne plany, a „jedynie” 1,3 mln zł. Co ważne, nie potwierdziły się nasze przypuszczenia, że miasto może zrezygnować z pakietu reklam telewizyjnych. Będzie i Grand Prix, i reklama w telewizji.

Jaka będzie reklama?

- Pakiet spotów się nie zmieni. Będzie ich łącznie 530 o łącznej długości 2 godzin 12 minut i 30 sekund - mówiła radnym we wtorek 5 kwietnia Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji. Spot będzie 15-sekundowy. W telewizji TVN zajmie łącznie 27,5 minuty, w TVN24 - 35 minut, w TVN24 - 35 minut i w polskim Eurosporcie - też 35 minut. Oprócz tego w dniu gorzowskiej rundy Grand Prix, czyli 25 czerwca, będzie pięć-sześć wejść w „Dzień dobry TVN”. Z Gorzowa będzie pokazywana prognoza pogody, a przy okazji będzie promocja miasta. W trakcie tzw. wejść pogodowych będzie mowa o „Dobry Wieczór Gorzów”, czyli cyklu koncertów i spektakli. Odbywać się one będą co weekend - w sobotę i w niedzielę. Pierwszy koncert zaplanowano na 18 czerwca i będzie on częścią Nocnego szlaku Kulturalne. Ostatni ma być w10 września.