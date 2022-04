Gorzów. Żużlowa Grand Prix i promocja będą o 1 mln zł tańsze

Imprezę, którą początkowo miało zorganizować miasto, ostatecznie zrobi Stal Gorzów. I nie zapłaci za to 2,36 mln zł, jak miało zapłacić miasto, a „jedynie” 1,3 mln zł. Co ważne, nie potwierdziły się nasze przypuszczenia, że miasto może zrezygnować z pakietu reklam telewizyjnych. Będzie i Grand Prix, i reklama w telewizji. I to wszystko z ponad 1 mln zł oszczędności w stosunku do tego, co zostało ustalone jeszcze pół roku temu.