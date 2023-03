Gorzowianie chyba nie lubią nigdzie jeździć... No, chyba, że na zakupy!

To jedne z ciekawszych badań, jakie przeprowadzono w ostatnich latach w Gorzowie. Miały one miejsce w zeszłym roku, a powstały na potrzeby Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Gorzowa i sąsiednich gmin. Dokument jest właśnie procedowany, a urzędnicy tworzą go m.in. po to, by zachęcić część mieszkańców do tego, by przesiedli się z samochodów do komunikacji publicznej. Zanim to jednak zrobią, chcieli poznać, jak właściwie poruszają się mieszkańcy Gorzowa, ale także Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Lubiszyna, Santoka oraz Skwierzyny, Strzelec Krajeńskich, Witnicy i Santoka.