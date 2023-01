Gorzowianie dostają właśnie rachunki za mieszkanie. Nawet ponad 2 tys. zł miesięcznie!

To temat, który aktualnie chyba najbardziej rozpala gorzowian! Zwłaszcza tych, którzy mieszkają w lokalach należących do Administracji Domów Mieszkalnych. Aktualnie dostają oni rachunki za mieszkanie, które uwzględniają rozliczenie za media za drugie półrocze minionego roku oraz podwyżkę cen ciepła (weszła w życie od 1 stycznia 2023).

Na jednej z powszechnych grup facebookowych, które skupiają mieszkańców jeden z gorzowian pokazał rachunek, jaki przyszedł do niego za około 73-metrowe mieszkanie. Czarno na białym widać na nim, że za lokal, w którym mieszkają cztery osoby, do zapłaty jest ponad 2 139 zł, z czego ponad połowa (1 087 zł) to zaliczka za ogrzewanie. Autor zdjęcia dodaje, że wcześniej płacił 1 870 zł.

Pod postem gorzowianina swój rachunek udostępnił też kolejny z mieszkańców. On pokazał, że do zapłaty od lutego będzie miał 1 696 zł, choć od listopada za prawie 74-metrowe mieszkanie, w którym żyją cztery osoby, płacił 1 336 zł.

Ciepło poszło w górę drugi raz od lata

Rachunki są większe, bo cena ogrzewania w Gorzowie wzrosła od stycznia o 27 proc. W przeciągu ponad pół roku wzrost wynosi jednak około 90 proc. Od lipca cena ogrzewania wzrosła bowiem o około 50 proc.

Jeśli zatem ktoś do czerwca 2022 miał rachunek na 100 zł (kwota jest tu tylko przykładem), to od lipca płacił już 150 zł. A że od stycznia podwyżka była o wspomniane 27 proc., to rachunek wzrósł do 190 zł.