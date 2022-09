Gorzowianie nie będą palić się ze wstydu, gdy na Hawelańskiej posadzą drzewa

Na ul. Hawelańskiej i Wełnianym Rynku miasto chce posadzić 27 drzew. Mają się pojawić przy okazji modernizacji tej części miasta, która wyglądem ma nawiązywać do Starego Rynku.

- W pierwszym etapie dziesięć drzew zostanie posadzonych na Wełnianym Rynku, a siedem na ul. Hawelańskiej. Z kolei w drugim etapie kolejnych dziesięć drzew ma zostać posadzonych na odcinku od Studni Czarownic do ul. Jagiełły - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Informuje on, że miasto zamierza posadzić w tej części miasta 27 drzew.

Przebudowa ulic: Hawelańskiej i Wełniany Rynek była jednym z bardziej gorących tematów ostatniej sesji rady miasta. To dlatego, że miasto zdecydowało się, aby pieniądze na obie ulice przenieść z planowanej wcześniej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 14. Wzbudziło to sprzeciw części radnych. Prezydent Jacek Wójcicki zapewniał jednak, że o rezygnacji z prac w SP14 nie ma mowy. Tłumaczył też, że dopiero na początku roku będzie gotowa dokumentacja termomodernizacji.

Czas na remont „przedpokoju”

Przebudowa ul. Hawelańskiej i Wełnianego Rynku jest teraz jedną z ważniejszych inwestycji w mieście.

- Dzisiaj, jeśli prowadzimy jakąkolwiek delegację, gości czy turystów po centrum, to największym wstydem jest ul. Hawelańska. Ona musi być zrobiona, bo teraz to jest tak, jakbyśmy wyremontowali salin, wyremontowali kuchnię, a w przedpokoju nam się tynk na głowę sypał - mówił do radnych prezydent Jacek Wójcicki. - Dopóki tego remontu nie zrobimy, nie będzie zainteresowania lokalami, które są w tej części centrum - dodawał.

Od kilku lat pusty stoi lokal po byłej księgarni a także lokal po sklepie Troll na rogu Hawelańskiej i Wełnianego Rynku. A lokalizacja obu lokali wydaje się być atrakcyjna.

Przebudowa obu odchodzących od deptaka ulic na razie nie ma jednak szczęścia. Były już ogłoszone dwa przetargi, ale nie przyniosły one efektu. W pierwszym potencjalny wykonawca chciał więcej pieniędzy niż oferowało miasto (2,5 mln zł), a do drugiego nikt się nie zgłosił. Kolejny przetarg, który ma ogłosić miejska spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie, ma szansę zakończyć się powodzeniem. Na modernizację miasto ma ponad 6,2 mln zł. Przetarg ma zostać ogłoszony w październiku. Prace budowlane mogłyby się rozpocząć w pierwszej połowie przyszłego roku. I właśnie wtedy miałyby zostać posadzone drzewa. Gdzie będą zapuszczały korzenie?

Będą drzewa, będą też ławki

Jeśli chodzi o odcinek pomiędzy ul. Sikorskiego z Studnią Czarownic, to będą one niemal pośrodku między stojącymi tu budynkami. Drzewa mają zostać posadzone w wyniesionej na wysokość pół metra rabacie. W gorące dni będzie można znaleźć pod nimi ukojenie od upału, bo w planach jest postawienie pod nimi ławek.

Drzewa niemal na środku ulicy będą też na Wełnianym Rynku - pomiędzy wjazdem w uliczkę a Studnią Czarownic (tu jednak nie będzie ławek pod drzewami).

- Na środku ulicy? - zapytacie.

Tak. Na Wełnianym Rynku i Hawelańskiej jeszcze bardziej będzie ograniczony ruch i miejsce dla samochodów (na szerokość jednego auta). Takie rozwiązanie pozwoli też znaleźć miejsce na drzewa na wysokości budynków PZU i ING. Dziś w tym miejscu można parkować niemal prostopadle do krawężnika. Po zmianach miejsca parkingowe będą bardziej oddalone od budynków i będzie się parkowało auta równolegle do krawężnika.

Nie będzie już asfaltu

Co ważne, na Hawelańskiej i Wełnianym Rynku zmieni się też nawierzchnia. Będzie podobna do tej, która jest na deptaku Sikorskiego i na Starym Rynku. Będą tu m.in. płyty granitowe, kostka brukowa uszlachetniona. Asfalt w tej części miasta będzie jedynie na ul. Zabytkowej. Co ciekawe, na wysokości murów obronnych w jezdni będzie odwzorowanie przebiegu ich nieistniejącej już części.

Drzewa na Hawelańskiej i Wełnianym Rynku nie będą jedynymi, które mają pojawić się w centrum miasta. Jesienią ma się rozpocząć sadzenie w mieście 160 drzew. Na Starym Rynku posadzonych zostanie pięć głogów pośrednich, czyli takich samych okazów jak te, które rosną m.in. przy fontannie Paukscha oraz wzdłuż torowiska. Jakie drzewa będą posadzone w okolicy Studni Czarownic? Na razie nie wiadomo... Czytaj również:

