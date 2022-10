Gorzowianie ruszyli na groby. Co warto wiedzieć, wybierając się na cmentarz?

Co warto wiedzieć w związku z okresem Wszystkich Świętych? Miejski Zakład Komunikacji uruchomił specjalny autobus na cmentarz przy ul. Żwirowej. Linia C wozi pasażerów na trasie od przystanku przy hotelu Mieszko do drugiej bramy nekropolii. Do poniedziałku 31 października autobusy tej linii jeżdżą przeważnie co 20 minut. Pierwszy kurs na cmentarz jest o 9.20. Ostatni kurs spod nekropolii w stronę centrum o 19.15. Częściej niż zwykle jeżdżą też autobusy linii 105 (dowożą na cmentarz osoby z os. Staszica) i 132 (ta linia obsługuje Manhattan i Górczyn). Obiema liniami można wybrać się na cmentarz od 8.30. Na Żwirową można też oczywiście dojechać linią 111, która swój kurs w stronę cmentarza zaczyna na ul. Śląskiej.

We wtorek 1 listopada autobusy na cmentarz będą kursowały od samego rana. Pierwszy autobus linii C dowiezie gorzowian na ul. Żwirową już po 6.00, a autobusy będą jeździły co 10 minut. We wtorek autobusy linii: 105, 111, 132 i C będą darmowe. W pozostałe dni trzeba kasować bilet.

Największych tłumów na cmentarzu należy spodziewać się we wtorek wczesnym popołudniem. Tradycyjnie o 14.00 na cmentarzu odbędzie się procesja z modlitwami za zmarłych. W tym roku będzie jej przewodniczyć bp Adrian Put. Procesja rozpocznie się przy starej bramie.