Gorzowianie w popularnych programach telewizyjnych. Kto w jakich brał udział? Sprawdź!

Gorzowianie chętnie brali (i biorą) udział w programach telewizyjnych i rozmaitych show. Jedni chwalą się swoimi talentami, inni wiedzą, a kolejni pokazują, jakie mają wartości i co się dla nich w życiu liczy. Byli też tacy, którzy do telewizji poszli po to, by przeżyć wielką przygodę życia albo... by odnaleźć miłość. Zobaczcie, kto w jakim show brał udział. A może Wy kojarzycie inne popisy gorzowian na szklanym ekranie? Dajcie nam znać w komentarzu: albo tu albo na facebooku. Czekamy też na Wasze maile: gorzow@naszemiasto.pl.

Home office w dresach. Zobacz, jak często trzeba je prać Wideo