Gorzowianie wyszli na Nocny Szlak Kulturalny. Na trasie aż 42 atrakcje

Koncerty, spektakle, wystawy... To wszystko niemal w jednym miejscu (bo w szeroko rozumianym centrum miasta) oraz w niemal jednym czasie (bo nawet przez kilkanaście godzin od późnego popołudnia do nocy). Sobota 18 czerwca to w Gorzowie czas na Nocny Szlak Kulturalny. W tym roku są na nim 42 „przystanki”, które każdy może odwiedzać według uznania.

Nocny Szlak Kulturalny obywa się w tym roku po raz czternasty i prawdopodobnie jest to ostatni raz, gdy będzie miał on formułę jednodniową. Organizatorzy, którym są Miejskie Centrum Kultury oraz instytucje, stowarzyszenia czy osoby prywatne, rozważają bowiem rozszerzenie tej imprezy do dwóch dni.

