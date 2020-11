Gorzowianie z chryzantem ułożyli napis "J... PiS". Teraz zamiast liter są gwiazdki

Kobieta zaznaczyła też, że nie rozumie decyzji rządu. - Jak można tak zostawić ludzi z dnia na dzień bez możliwości zarobku, z dużymi zobowiązaniami? Można było to ogłosić wcześniej, wszyscy by się na to przygotowali. To niezrozumiała decyzja - uzasadniała naszej dziennikarce kobieta.

- Pod tym postem było wiele polubień i udostępnień. Ludzie włączyli się w pomoc przedsiębiorcom i pokazali w ten sposób, co myślą o tej decyzji - komentuje Agnieszka Kosacka, która sama swoją doniczkę do napisu dołożyła. - Chryzantemy pojawiły się też na moim balkonie - dodaje gorzowianka.

Teraz zamiast liter są gwiazdki: "***** ***"

Napis - ten wulgarny - gotowy był nad ranem. Jednak w niedzielę ktoś poprzestawiał doniczki i napisu już nie było.

- Dostałam informację, że z doniczek poukładane są jakieś kreski - mówi nam Agnieszka Kosacka. Kobieta podejrzewa, że nie podobał on się osobom idącym w niedzielę rano do kościoła. - Razem z radną Anną Kozak zdecydowałyśmy się zmienić ułożenie doniczek. Była niedziela, święto... nie odtwarzałyśmy pierwszej wersji hasła - wyjaśnia nam gorzowianka. Chodziło o to, by nie było już wulgarnie, ale by pozostawić pierwotny przekaz.