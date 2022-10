Gorzowianie znów polegli w Gubinie. Carina pokonała Stilon w lubuskich derbach

Carina Gubin – Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów 2:1 (0:1)

Przez pierwszy kwadrans spotkania kibice w Gubinie mieli prawo nudzić się obserwując kiepską grę obu zespołów. W tzw. kopaninie gubinianie kilka razy odważnie zapuścili się pod pole karne rywala, ale akcje te były niedokładne, gospodarze nie mieli pomysłu na ich wykończenie, dlatego nie siały wielkiego zagrożenia pod bramką Stilonu. Gorzowianie z kolei starali się kontratakować i po czasie bezbarwnej gry, przejęli inicjatywę. Szczególnie ich akcje po prawej stronie boiska mogły się podobać, gdzie Łukasz Kopeć kilka razy „urwał się” miejscowym. Tak było m.in. w 20 min, kiedy piłkarz gości otrzymał podanie od bramkarza. Natychmiast ruszył w stronę pola karnego, a gdy już na nim był, to popisał się znakomitym podaniem do wbiegającego pod bramkę Cariny Emila Drozdowicza. Gorzowski napastnik nie zmarnował okazji, było 1:0. – To jego bramka! – krzyczał strzelec gola, wskazując na kolegę z zespołu, od którego otrzymał podanie.