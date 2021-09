Gorzowianin Piotr Zych napisał książkę o templariuszach

- Będę promował swoją nową książkę „Powrót templariuszy”. To nie jest typowa beletrystyka. To książką w stylu sienkiewiczowskim - mówi nam Piotr Zych. W piątek 24 odbędzie się spotkanie autorskie z jego udziałem. Będzie ono miało miejsce w auli im. Jana Pawła II przy ul. Żeromskiego 22 (to ten ogromny budynek obok kościoła).