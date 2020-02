Gorzowianin potrzebuje szpiku kostnego. Rusza wielka akcja. Dołączysz?

Gorzowianie uwielbiają pomagać. Dlaczego tak myślimy? W zeszłym roku trzeba było znaleźć szpik dla chorego Michała Dery i gdy w Gorzowie organizowana była akcja szukania dawcy szpiku, to jako potencjalni dawcy zgłosiło się 1545 osób. To jeden z lepszych wyników w Polsce.

- Zachęcam do dalszego działania. Nigdy nie wiadomo, kto z naszych bliskich zostanie „wylosowany” do choroby – mówił w czwartek 6 lutego pan Michał. Zachęcał do wzięcia udziału w kolejnej akcji, tym razem dla jego imiennika, który jest uczniem Technikum Elektrycznego, który zmaga się z niedokrwistością aplastyczną.