Gorzowianka jedną z 20 najpiękniejszych kobiet w Polsce. Tak twierdzą Amerykanie

- Zestawienie jest interesujące, ze względu na to, że postawili mnie zaraz obok fenomenalnej Sandry Kubickiej czy ikony słowiańskiej urody Oli Ciupy. Nie wspominając już o reszcie wyjątkowych dziewczyn - mówi nam Leszkiewicz. - Ktoś jednak musiał zrobić ładny research. Nie wiem, dlaczego akurat ja zostałam uwzględniona w rankingu i gdzie znalazł mnie autor artykułu, ze względu na to, że nie obserwuje mnie zbyt wiele osób [to jest na Instagramie prawie 14 tys. internautów - przyp. red.], ale znacznie poprawili mi nastrój w czasach #zostańwdomu. Szczególnie, że czytałam o tym nieumalowana i w dresach - śmieje się gorzowianka.

Przepiękna gorzowianka Karolina Leszkiewicz była w przeszłości blogerką

Leszkiewicz, która studiuje w Poznaniu, przez kilka lat prowadziła bloga. - Teraz zabieram się za YouTube, jednak małymi kroczkami. Jestem średnio zorganizowaną, ale perfekcjonistką. Nagrywam mnóstwo materiałów, ale nie publikuję ich przez drobiazgi. Ćwiczę dykcję, uczę się obróbki wideo, piszę scenariusze i dużo czytam, żeby móc dzielić się wiedzą i pomysłami - dodaje absolwentka IV LO w Gorzowie.