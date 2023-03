Gorzowianka w finale konkursu Miss Stars Poland 2023

Miss Stars Poland to największy konkurs piękności na Śląsku. Ma on charakter ogólnopolski, a do finałowej piętnastki konkursu w tym roku zakwalifikowała się reprezentantka naszego regionu – Marcelina Osińska z Gorzowa.

Gala Miss Stars Poland 2023 odbyła się w sobotę 18 marca w Dworku Eureka w Czechowicach-Dziedzicach. Dziewczyny prezentowały się m.in. w sukniach wieczorowych, sukniach ślubnych, a także strojach kąpielowych. Jury za zwyciężczynię konkursu uznało Patrycję Dyduch. W nagrodę będzie ona miała możliwość wziąć udział w konkursie Miss Tourism World.