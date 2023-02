Gorzowianka wyrzuciła przez okno... 30 tysięcy złotych

Mieszkanka Goirzowa Wielkopolskiego padła ofiarą oszustwa i wyrzuciła przez okno całe swoj oszczędności. Straciłą 30 tysięcy złotych. Mężczyzna, który ją do tego namówił, udawał policjanta.

Do starszej mieszkanki z Gorzowa Wielkopolskiego zadzwonił mężczyzna, podający się za policjanta. Zdarzenie miało miejsce w środę 15 lutego. Rzekomy funkcjonariusz przekonywał, że kobieta może paść ofiarą oszustwa. Mężczyzna prowadził rozmowę, podczas której wypytywał o pieniądze. Oszust instruował kobietę, co ma zrobić, by jej oszczędności były bezpieczne.

To było oszustwo

Kobieta ostatecznie uwierzyła w opowiedzianą historię i 30 tysięcy złotych spakowała do reklamówki. Następnie podeszła do okna i wyrzuciła gotówkę. Oszust zdążył ją jeszcze zapewnić, że pieniądze wrócą do niej za jakiś czas. Po wyrzuceniu pieniędzy kontakt się urwał. Kobieta dopiero wtedy zadzwoniła do bliskich i zrozumiała, że to było oszustwo.

Uświadamiać seniorów

Policjanci przypominają, by uważać na historie, opowiadane przez telefon. - Nigdy nie wiemy, z kim rozmawiamy. Funkcjonariusze w żadnym wypadku nie żądają, by przekazać komuś pieniądze, a tym bardziej wyrzucać je przez okno. Pamiętajmy, by przy każdej okazji opowiadać seniorom o metodach działania oszustów. Kilka poświęconych minut na rozmowę sprawi, że uchronimy ich przed zbyt pochopnym działaniem, a w konsekwencji przed utratą oszczędności - przypomina kom. Grzegorz Jaroszewicz z

Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. Czytaj też: Ponad 100 tysięcy złotych stracili mieszkańcy lubuskiego w ciągu kilku dni. Jednego z oszustw dokonano w walentynki

