Gorzowianka została Miss Polonia w 1985 roku. Podbiła świat mody, pracowała z największymi projektantami. Dziś żyje w Paryżu |ZDJĘCIA

Katarzyna Zawidzka urodziła się w 1961 roku w Gorzowie. To w naszym mieście ukończyła I LO i początkowo planowała tu wrócić po ukończeniu studiów na Wydziale Inżynieryjno - Ekonomicznym we Wrocławiu . Będąc jeszcze studentką, zdobyła koronę najpiękniejszej Polki, a ten sukces pociągnął za sobą kolejne.

Zdobywając koronę najpiękniejszej Polki, wygrała czerwonego volkswagena golfa , ale ten tytuł przede wszystkim otworzył przed nią drzwi do wielkiego świata. Po konkursie Miss Polonia Katarzyna Zawidzka zaprezentowała się m.in. w wyborach Miss International (zdobyła tytuł IV wicemiss) i Miss World (zajęła 8. miejsce).

Udział w konkursach piękności był dla niej przepustką do modellingu. I to tego z górnej półki. Gorzowianka współpracowała z największymi domami mody na świecie, pojawiała się na okładach magazynów znanych na całym świecie i współpracowała z agencjami modelek, które do dziś uchodzą za topowe.