Gorzowianki oddały swe serca i wszystkie siły. Ale brązowe medale i tak pojechały do Gdyni

AZS AJP GORZÓW WLKP. – VBW ARKA GDYNIA 63:69

Krótka ławka gorzowianek

Zaczęły jak burza

Mimo tak ograniczonych możliwości kadrowych, akademiczki zadziwiły na początku spotkania swą postawą. Co prawda dwa pierwsze kosze zdobyły gdynianki, lecz od 4 min, po trafieniu Courtney Hurt , do końca pierwszej kwarty prowadziły gospodynie. Spod kosza nie myliły się Hurt i Stephanie Jones , zaś rzutami z obwodu – w tym „za trzy”- imponowała Anna Makurat . Ku radości około 300 widzów (gdzie te czasy, gdy takie mecze oglądał w hali przy ul. Chopina komplet publiczności?!) gorzowianki wygrywały 9:6 w 6 i aż 16:8 w 10 min.

Arka odżyła

Miłe złego początki – rzec by się chciało. Przyjezdne ani myślały „załatwiać” sobie trzeciego, sobotniego pojedynku w Gdyni i od drugiej kwarty ostro zabrały się do pracy. Już w 15 min doprowadziły do remisu 20:20, a cztery minuty później wygrywały już 29:22. Z lewego skrzydła prawie bezbłędnie rzucała Kamila Podgórna, pod koszem rządziła Megan Gustafson, „trójki” zaczęła zaliczać Morgan Bertsch, zaś maleńka rozgrywająca Arki Julia Bazan pozwoliła sobie nawet na boiskową bezczelność. W 18 min, wyprowadzając piłkę zza końcowej linii pod tablicą AZS AJP, najpierw sprytnie odbiła ją od pleców Dźwigalskiej, a potem nie atakowana trafiła do kosza. Taka sztuczka, mająca zdeprymować rywalki. Na świetlnej tablicy przepaści jednak nie było, bo po pierwszej połowie zespół z Wybrzeża prowadził tylko 29:27.