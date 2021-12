Gorzowianki z AZS AJP postawiły się Turczynkom. Przegrały, odpadły z EuroCup Women, ale godnie

Kibice Invest In The West Enei Gorzów przed rozpoczęciem czwartkowego meczu mogli się obawiać, że to ostatnie grupowe spotkanie w EuroCup Women zakończy się pogromem. To z tego względu, że Turczynki w pięciu poprzednich pojedynkach ani razu nie przegrały i są uznawane za faworytki do wygrania całego Pucharu Europy. Co więcej, w tureckiej ekstraklasie zwyciężyły pięciokrotnie i tylko raz poniosły porażkę, z liderem rozgrywek Fenerbahce. A przecież ta liga określana jest jedną z najsilniejszych na Starym Kontynencie, jeśli nie najmocniejsza. Biorąc pod uwagę to oraz brak Borislavy Hristovej, Stelli Johnson, Pauli Duchnowskiej czy Wiktorii Keller, choć z obecną Anną Makurat, AZS AJP faktycznie mógł czuć respekt przed ekipą, której barw bronią gwiazdy europejskiego basketu i koszykarki WNBA.

Niemniej do przerwy zawodniczki trenera Dariusza Maciejewskiego traciły do CBK Mersin Yenisehir ledwie punkt, dzięki świetnej grze w obronie, czym raz po raz wywoływały złość u mających zagraniczne paszporty Amerykanek i ich tureckiego szkoleniowca. Z drugiej strony tę nerwowość w CBK wprowadzali też sędziowie, którzy nie odgwizdywali fauli popełnianych na faworytkach tej potyczki. To po części wyprowadzało je z równowagi.