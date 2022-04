Gorzowianki z AZS AJP zrobią wszystko, by BC Polkowice w niedzielę znów zagrało w hali przy ul. Chopina Alan Rogalski

Kto będzie silniejszy w sobotnim meczu w Gorzowie? Na swoim terenie koszykarki z Polkowic (czarne stroje) były zdecydowanie lepsze, dlatego już bardzo niewiele dzieli je od finału BC Polkowice

Po dwóch meczach w Polkowicach, półfinałowa batalia w play off ekstraklasy przenosi się do Gorzowa. W hali AJP przy ul. Chopina zaplanowane są dwa mecze, ale pewne jest tylko to, że dojdzie do konfrontacji sobotniej. Mecz niedzielny odbędzie się wówczas (też o godz. 18.00), gdy zespół z Gorzowa pokona w sobotę rywala z Polkowic, który - po dwóch zwycięstwach u siebie – potrzebuje już tylko jednej wygranej, by awansować do finału.