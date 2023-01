Gorzowianom spacery się nie nudzą. „Chodźmy na spacer” przyciągnęło 120 osób!

„Chodźmy na spacer” to akcja, która jest w Gorzowie już trzeci kolejny rok. Znany i lubiany przez gorzowian Zbigniew Rudziński z PTTK Ziemia Gorzowska zaprasza w niej na spacery po mieście lub okolicach. Cieszą się one sporą popularnością, a mieszkańcy przychodzą na nie gremialnie nawet przy niekorzystnej pogodzie.

- Tym razem zwiedziliśmy Wieprzyce i doszliśmy aż do granic miasta z gminą Bogdaniec. W sumie zrobiliśmy około 10 kilometrów, przejechaliśmy się tramwajem i pociągiem. Spacerowało z nami około 120 osób - informuje Marta Liberkowska, dyrektor wydziału promocji i informacji.