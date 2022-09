Gorzowski klub Na Zapiecku ma już 20 lat. Tak świętował jubileusz

- Pamiętam ten dzień, gdy jej jeszcze nie znałam, a zobaczyłam w telewizji relację z otwarcia klubu w piekarni Chlebek. Wtedy jeszcze klubu bez nazwy. Pomyślałam sobie: Jak dobrze mają ci, którzy tę kobietę znają... Biło od niej światło. I to światło co drugi wtorek przez 20 lat ściągało Na Zapiecek grono miłośników kultury. Kiedyś ściągnęło i mnie. I tak już zostało - mówiła o Barbarze Schroeder prowadząca jubileuszowe spotkanie gorzowska dziennikarka Hanna Kaup. - Od tamtego czasu minęły dwie dekady. To jest nie do pojęcia. 20 lat dawania siebie. Tej konsekwencji można Basi pozazdrościć, bo przez ten czas upadł niejeden biznes, skończył działalność niejeden klub, odeszła do historii niejedna inicjatywa. A Basia trwa! - dodawała Hanna Kaup.